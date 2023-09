Destinazione futuro all’80ª Mostra del Cinema di Venezia con la piattaforma Travel Space Real Time

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Come sarà un aeroporto per i viaggi nello spazio? Come ci si muoverà tra i gate per la destinazione Luna o Marte? Ad offrire qualche risposta di un futuro prossimo è la piattaforma di edu-entertainment Travel Space Real Time che verrà presentata oggi 7 settembre nell’ambito della 80ª Mostra del Cinema di Venezia presso lo spazio del Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia (ore 19,30).

All’iniziativa parteciperanno: Vincenzo Giorgio (Vice Presidente Marketing & Sales per le attività istituzionali di Thales Alenia Space Italia e Ceo di Altec), Fabio Massimo Grimaldi (Presidente di Altec), Francesco Calzavara, Assessore alla Programmazione- Attuazione programma - Rapporti con Consiglio regionale - Bilancio e patrimonio–Affari generali della Regione del Veneto, Alessandra Bonavina (Ceo di Next One Film Group), Gianmarco Biagi (Ceo di Vection Technologies). Annamaria Monterisi (Direttrice della Comunicazione Istituzionale dell’Agenzia Spaziale Italiana). In collegamento sarà presente l’Astronauta Roberto Vittori. - (PRIMAPRESS)