Desio: una lite per affitto sfocia in un omicidio di un rumeno 49enne. Arrestato il presunto omicida

MONZA - È stato il mancato pagamento di un affitto ad innescare un litigio culminato con l'omicidio di un 49enne, rumeno. L'uomo è stato trovato sul ballatoio di un edificio a ringhiera in centro a Desio, in provincia di Monza Brianza. Arrestato il presunto autore, un 29enne cubano. Dalle prime indagini, l'omicida era ospite da qualche settimana a casa della vittima. Il killer è fuggito dopo aver inferto numerosi colpi alla nuca della vittima ma la sua fuga è durata poco. In un cestino dei rifiuti è stata recuperata l'arma del delitto (coltello da cucina) e abiti insanguinati.