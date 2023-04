Deragliamento treno: Nord e Sud diviso per il blocco dei treni. In centinaia bloccati nella stazioni di Roma e Milano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Stazione Roma, centinaia sulle banchine L'incidente con il deragliamento di un treno a Firenze sta creando gravi disa- gi alla circolazione in molte stazioni. L'Italia è divisa in due.In quasi tutte le stazioni confusione per le attese. A Roma, alla stazione Termini, centinaia di passeggeri, molti pendolari, sono bloccati sulle banchine. E' il caos. Molti passeggeri attendono dall'alba, ma il traffico ferroviario è in tilt. Il ministro dei Trasporti, Salvini, se- gue "con la massima attenzione quanto successo ed è in costante contatto con i tecnici", riferisce una nota del Mit. - (PRIMAPRESS)