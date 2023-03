Deportazioni bambini in Russia: Mosca apre un’indagine penale verso il tribunale dell’Aja

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il governo di Mosca ha aperto un'indagine penale contro il Procuratore della Corte penale internazionale dell'Aja,Ale Karim Khan, e diversi giudici della Corte,dopo che il tribunale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Putin per crimini di guerra in Ucraina. "Il tribunale è solo una misera orga- nizzazione internazionale" ha scritto Medvedev oggi su Telegram dove le minacce non nascondono una violenza nei toni: "Possibile immaginare l'uso mirato di un missile ipersonico 'Onyx' da una nave russa al tribunale dell'Aia"."Quindi, giudici, guardate attentamente il cielo..." - (PRIMAPRESS)