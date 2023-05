Dematerializzazione ricette sanitarie: oggi il provvedimento in Consiglio dei Ministri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Convocato per oggi 11 (ore 11) maggio il Consiglio dei Ministri che dovrà discutere misure in materia farmaceutica. Arriva, infatti, sul tavolo del Consiglio dei ministri il testo del disegno di legge delega che (tra le altre) contiene importanti misure misure in materia farmaceutica e sanitaria, a favore in particolare dei malati cronici e dei disabili, con una forte spinta verso le ricette elettroniche, che con la nuova legge potranno essere utilizzate dai medici anche per la prescrizione di farmaci non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. Il testo risponde a una delle esigenze più sentite (e più rappresentate alle autorità) dalle associazioni dei pazienti cronici, ovvero consentire al medico la possibilità di indicare in un’unica ricetta la posologia e le confezioni dispensabili al massimo per 12 mesi, evitando così ai pazienti la necessità di chiedere ogni volta il rinnovo di una prescrizione, che comunque può essere sospesa in ogni momento dal medico dal medico curante. - (PRIMAPRESS)