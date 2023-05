Default Usa: Democratici e Repubblicani verso un accordo per aumento del tetto-debito

(PRIMAPRESS) - USA - Casa Bianca e repubblicani sono a un passo dal concludere un accordo per evitare la bancarotta degli Stati Uniti aumentando il tetto del debito per due anni e tagliando la spesa. Lo scrive il New York Times. Si tratterebbe di un compromesso che consentirebbe al Grand Old Party di rivendicare la riduzione delle spese federali per tutto tranne che per i militari e i veterani e ai dem di vantare il merito di aver evitato tagli significativi su gran parte del welfare. - (PRIMAPRESS)