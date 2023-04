DEF: dopo l'inciampo arriva oggi l'approvazione della Camera con 221 voti a favore e 116 contrari

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Aula della Camera ha approvato con 221 sì la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di Bilancio. I voti contrari sono stati 116. L'approvazione era prevista ieri, ma l' assenza di numerosi deputati l'ha fatta slittare ad oggi per un nuovo voto ma che ha dovuto apportare (come da regolamento) delle modifiche. Stesso numero di voti favorevoli e 115 contrari per l'approvazione della relazione di maggioranza sul Def. Chiamata a pronunciarsi, nel pomeriggio, anche l'Aula del Senato. - (PRIMAPRESS)