Decreto flussi migratori: oggi il voto di fiducia alla Camera a partire dalle 17,30

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Camera è convocata per oggi mercoledì 3 maggio alle ore 15 per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Nella seduta di martedì 2 maggio si è svolta la discussione generale del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 10 marzo 2023, n. 20, con le disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (Approvato dal Senato), al termine della quale la Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di Zaratti, Bonafè, Alfonso Colucci ed altri presentate allo stesso disegno di legge. Successivamente, sullo stesso provvedimento, il Governo ha posto la questione di fiducia che sarà votata nella seduta di oggi mercoledì 3 maggio a partire dalle ore 17.30, con dichiarazioi di voto dalle ore 16. Il voto finale sul provvedimento nella seduta di giovedì a partire dalle ore 13 con diretta Rai. - (PRIMAPRESS)