Decreto caro aerei: compagnie in rivolta. Ryanair annuncia ricorso alla Commissione Ue

ROMA - Il Decreto sul "caro voli" approvato nei giorni scorsi dal CdM fa scattare la protesta delle compagnie aeree con in testa Ryanair. Il Ceo di Ryanair denuncia l'illeggittimita del decreto e annuncia il ricorso alla Commissione Ue. "Sono norme in contrasto con il regolamento 1008 dell'Ue che lascia le compagnie libere di fissare i prezzi",incalza Wilson, minacciando di rivedere l' offerta voli da e per il nostro paese. Ma a Wilson replica il governatore siciliano Schifani:"Scandaloso approfittare della mancata concorrenza per vessare la popolazione con prezzi esorbitanti".