Cybersicurezza sanitaria: indagini sull'attacco hacker all'ospedale "Luigi Vanvitelli"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si indaga sull'attacco informatico che il 1 luglio aveva colpito il sistema informatico dell'Ospedale universitario "Luigi Vanvitelli". A rendere noto la violazione di tipo ransomware è stata l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: inviati esperti per analisi e ripristino dei sistemi impattati. Disagi per i pazienti. Ma a far scattare le indagini è stata la successiva richiesta di riscatto per cui s'indaga per tentata estorsione. In 18 mesi sono stati 40 gli attacchi a ospedali e le indagini stanno tentando di stabilire se e quanto possono essere stati violati dati riservati dei pazienti. - (PRIMAPRESS)