Criminalità, oggi i blitz delle forze dell’ordine a Caivano, Napoli e Roma. Piantedosi: “La presenza dello Stato sarà costante”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Pungolato nel vivo dopo i fatti di Caivano nel napoletano il governo vuole riaffermare la sua presenza nelle piazze della criminalità. Questa mattina nel mirino delle forze dell'ordine ci sono stati oltre Caivano con un nuovo blitz anche i Quartieri Spagnoli di Napoli e Tor Bella Monaca dove ieri c'è stato un omicidio. A Roma, l'operazione dei Carabinieri a Tor Bella Monaca sono stati impegnati un centinaio di militari per il piano predisposto dal prefetto di Roma, Giannini, per rispondere alle preoccupazione e all'allarme sociale e per garantire condizioni di maggior sicurezza ai cittadini. Decine le perquisizioni,anche con unità cinofile, alla ricerca di armi e droga. Controlli in strada con posti di blocco e su eventuali occupazioni abusive di alloggi di edilizia popolare. Il ministro Piantedosi ha promesso che queste operazioni non saranno solo a valle di fatti criminali ma saranno una costante presenza dello Stato. - (PRIMAPRESS)