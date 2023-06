Cortona: nell'atelier di Laura Laureto in mostra le sculture di Patrizia Fabri dai copricapi "marini"

(PRIMAPRESS) - CORTONA - Giovedì 15 giugno, nell’atelier di Laura Laureto in Piazza della Repubblica a Cortona, con “Art Fashion and Wine” saranno in mostra le creazioni artistiche di Patrizia Fabri, la stilista romana conosciuta e apprezzata per i suoi cappelli ma in questa occasione, arriva nella città toscana con le sue inedite sculture e ceramiche. Sono mezzi busti dalle forme femminili con cui l’artista si diverte in una surreale rappresentazione dove i ‘copricapi’ sono rami di corallo, stelle marine, polpi e barchette in un inno al mare e all’estate. La designer Laura Laureto, invece proporrà la sua nuova collezione di “Cloud Bag” dai colori di tendenza. - (PRIMAPRESS)