Coronavirus: i commercianti «Vogliamo riaprire ma non fallire»

ROMA - «Vogliamo aprire ma non vogliamo fallire!». Questo il grido d'allarme che accomuna i commercianti di tutta Italia e che dai social, sulla pagina facebook "Io Non Riapro", hanno lanciato il primo sciopero post lockdown. Serrande chiuse, infatti, il prossimo 18 maggio a causa delle misure economiche inadeguate, dicono, che il Governo ha riservato al mondo del commercio al dettaglio, soprattutto le micro e piccole imprese, che hanno e avranno estreme difficoltà a poter riaprire le proprie attività se una serie di adeguate e immediate misure non saranno attivate. La riapertura, in queste condizioni, sostengono, aggraverebbe una situazione già precaria conseguenza di mesi di stop, «Ripartire con le nostre attività, negozi di abbigliamento e calzature, negozi di accessori, palestre, bar, ristoranti – spiegano - sarebbe come andare al macello! Allo stato attuale, risulta impossibile riaprire le attività grandi o piccole che siano, garantendo il pieno pagamento delle spese del personale, dei fornitori, delle imposte, e delle tariffe per i servizi di cui usufruiranno in modo nettamente ridotto, come ad esempio la raccolta dei rifiuti. Per molte di queste attività – affermano con convinzione - riaprire significherebbe "suicidarsi", c'è bisogno di aiuto e supporto dallo Stato e delle istituzioni». I commercianti hanno avanzato una serie di proposte, in cima alla lista la richiesta dell'anno fiscale bianco, ovvero l'azzeramento delle tasse comunali per il 2020, poi ancora contribuiti a fondo perduto, abolizione di costi per oneri ed utenze per un anno, contributi sui canoni di locazione e mediazione con i proprietari. A queste richieste di agevolazioni fiscali vere e proprie si aggiunge quella di un accesso facilitato ai finanziamenti attraverso lo snellimento dell'iter burocratico, l'abolizione della Ztl nei centri in cui è attiva per consentire libero accesso ai clienti e la possibilità di detrarre dalle tasse i costi di guanti, mascherine e altri prodotti indispensabili per poter garantire il rispetto delle norme imposte dal decreto. «Abbiamo accettato senza batter ciglio le nuove misure sanitarie imposte dal Governo - spiegano infatti gli esercenti - anche se molte di queste misure non sono perseguibili, come la sanificazione degli abiti, e comunque vedranno ridurre drasticamente le entrate. Ora siamo noi a chiedere di non far svanire quel tessuto socio-economico che ci contraddistingue da sempre. Le piccole e medie attività sono il tessuto sociale delle città e dei quartieri. Le loro vetrine e i negozi sono il biglietto da visita che i turisti vedono visitando il paese. Tengono vivi i quartieri con le loro luci, ci consentono di passeggiare in strade e viali ben tenuti e sicuri mantenendo le loro serrande alzate. Si pensi per un momento cosa sarebbero i quartieri senza di loro, senza la vita sociale che garantiscono. Dietro ogni attività, qualunque essa sia - concludono - c'è una storia, ci sono delle persone, ci sono delle famiglie, soprattutto dei dipendenti». Intanto si allunga la lista dei commercianti che hanno deciso di aderire, in particolare nella Capitale lo sciopero coinvolgerà il quartiere Prati, Piazza Cola di Rienzo, il Centro Storico e via della Conciliazione.