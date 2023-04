Corea del Nord: il lancio di un missile che mette in allarme il Giappone e alza la guardia degli Usa

(PRIMAPRESS) - COREA DEL NORD - Usa condannano test missile Gli Stati Uniti "condannano con forza" il nuovo test di un "missile balistico a lungo raggio" effettuato dalla Corea del Nord. Il presidente Biden "e il suo team di sicurezza nazionale valutano la situazione in stretto coordinamento con gli alleati", ha detto la portavoce del consiglio di Sicurezza nazionale, Watson. Questo ennesimo test da parte di Pyongyang è "una sfacciata violazione delle molteplici risoluzioni Onu", e gli Usa "prenderanno le misure necessarie per garantire la sicurezza".

Intanto il lancio del missile coreano aveva costretto il premier Kishida a raccomandare agli abitanti dell'area settentrionale di mettersi al riparo. Il ministro della Difesa giapponese, Yasukazu Hamada, ha poi dichiarato ai giornalisti che il missile "probabilmente un missile balistico di classe Icbm (missile balistico intercontinentale, non sembra essere caduto nella zona economica del Giappone.