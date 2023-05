Consiglio d'Europa a Reykjavik, Meloni: "L'Europa ha dimostra di difendere i valori colpiti in Ucraina"

(PRIMAPRESS) - REYKJAVIK - "Il tema da ribadire è quello dell'unità dimostrata dall'Europa nel difendere valori che sono stati colpiti in Ucraina: quelli di democrazia,libertà e indipendenza". Così la premier Giorgia Meloni al suo arrivo al vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavik, Islanda. "Ovviamente una istituzione nata come questa per difendere i diritti fondamentali dell' uomo -ha aggiunto-non può non essere presente in un momento come questo e il segnale che scaturisce da questo vertice come il registro dei danni è molto importante in una fase come questa". - (PRIMAPRESS)