Assemblea Nazionale Fratelli d’Italia: oggi l’apertura a Roma con la segreteria di Arianna Lollobrigida

(PRIMAPRESS) - ROMA - È iniziato questa mattina alle 9.30 a Roma, in via Alibert, pochi passi da piazza di Spagna, l'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, il primo dopo l'insediamento di Giorgia Meloni alla presidenza del consiglio ed il primo con la segreteria di Arianna, la sorella della premier e moglie del ministro Lollobrigida. Primo punto all'ordine del giorno, è la relazione della premier nella sua veste di presidente di Fdi. E a seguire «prospettive, iniziative, eventi e impegni per la prossima stagione politica», i «congressi» locali, gli «adempimenti regolamentari e formali» e, infine, «varie ed eventuali». Così recita la mail inviata il primo settembre ai circa 400 delegati (più i parlamentari) attesi domani e firmata da Ignazio La Russa in qualità di presidente dell'Assemblea nazionale di Fdi, carica che ha mantenuto anche dopo essere stato eletto presidente del Senato. Tra i punti all'odg anche la programmazione in vista delle prossime elezioni europee. - (PRIMAPRESS)