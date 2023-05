Conflitto Ucraina: Russia e Bielorussia pronte ad una difesa armata nucleare

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Russia e Bielorussia pronte per una difesa armata nucleare. "Si sta facendo tutto il possibile per trascinare e intensificare il conflitto armato in Ucraina, che sta ricevendo sostegno militare di ogni tipo": perciò Mosca e Minsk sono costrette a prendere misure militari nucleari "in risposta alle attività Nato in quest'area". Così è intervenuto il ministro della Difesa russo Shoigu annunciando un dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia. Le misure decise - aggiunge Shoigu - "rispettano tutti gli obblighi legali e internazionali esistenti". "La decisione sull'uso delle armi spetta a Mosca". - (PRIMAPRESS)