Conflitto Ucraina, Papa: "Civili inermi e luoghi religiosi, chiedo alla parti in guerra di rispettare i luoghi religiosi"

CITTA' DEL VATICANO - "Penso alle suore ortodosse di Kiev. Chiedo alle parti in guerra di rispettare i luoghi religiosi. Le suore consacrate, le persone consacrate di qualsiasi confessione sono sostegno al popolo di Dio". Così Papa Francesco al termine dell'udienza a San Pietro, durante la quale ha chiesto di pregare per la "martoriata" Ucraina. Bergoglio ha anche rivolto un pensiero al Malawi:"Sono vicino alle popolazioni colpite nei giorni scorsi da un fortis- simo ciclone", ha detto,pregando per le comunità colpite da questa calamità.