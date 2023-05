Conflitto Sudan: tentativi di cessate il fuoco oggi in Arabia Saudita tra le due fazioni contrapposte

(PRIMAPRESS) - SUDAN - Tentativi di pace oggi in Arabia Saudita tra i rappresentanti delle forze armate sudanesi del generale Abdel Fattah al-Burhane e quelli delle forze di sup- porto rapido del generale Mohamed Hamdane Daglo. E' quanto hanno comunicato congiuntamente l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti, che hanno accolto con favore "l'inizio delle discussioni pre-negoziali" a Jeddah. Riad e Washington invitano le parti ad "impegnarsi attivamente" allo scopo di giungere a un "cessate il fuoco e alla fine del conflitto in Sudan". - (PRIMAPRESS)