Conflitto Russia-Ucraina: ipotesi di fornitura USA a Kiev di munizioni ad uranio impoverito

(PRIMAPRESS) - USA - Secondo alcuni lanci d'agenzia agenzie, ci sarebbe la conferma, da parte di funzionari dell'amministrazione americana, che gli Stati Uniti invieranno all'Ucraina le controverse munizioni perforanti all'uranio impoverito. Armi che potrebbero aiutare a distruggere i carri armati russi, e che sono parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari che dovrebbe essere presentato la settimana prossima. Le munizioni al- l'uranio possono essere sparate dai carri Abrams, che dovrebbero essere dati a Kiev nelle prossime settimane. Se le notizie fossero confermate ci sarebbe una escalation nell'uso di armi ritenute pericolose per gli effetti collaterali. Tesi che erano state sollevate già durante le esercitazioni della NATO in Sardegna. Secondo i trattati internazionali le munizioni di uranio impoverito non avrebbero alcun effetto radioattivo significativo, poiché il DU emette solo piccole quantità di radiazioni Alfa che non riescono nemmeno a passare l'epidermide. Tali proiettili sono quindi considerati armi convenzionali e non sono proibite da nessun trattato. - (PRIMAPRESS)