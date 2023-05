Conflitto israelo-palestinese: è tregua a Gaza con la mediazione egiziana. Soddisfazione Usa

(PRIMAPRESS) - GAZA - È Tregua a Gaza e la Casa Bianca ha accolto positivamente l'annuncio di un cessate il fuoco dopo cinque giorni di combattimenti tra l'esercito israeliano e i gruppi armati palestinesi. Salutato con favore il ruolo del governo egiziano nei negoziati. "I funzionari statunitensi hanno lavorato a stretto contatto con i partner regionali per raggiungere questa soluzione alle ostilità, al fine di evitare ulteriori vittime e riportare la calma sia per gli israeleiani che per i palestinesi", si legge in una nota della Casa Bianca. - (PRIMAPRESS)