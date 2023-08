Comunità di Sant’Egidio: il Ferragosto della solidarietà tra pranzi e visite in carcere per i più fragili

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ferragosto della solidarietà da parte della Comunità di Sant'Egidio,con pranzi per i poveri e iniziative nelle carceri in diverse città, per non lasciare soli i più fragili. "In un momento difficile per il costo della vita,la guerra in Ucraina, le situazioni complicate nelle carceri, crediamo sia necessario incrementare iniziative d'inclusione", dice il portavoce Zuccolini."Nel periodo estivo la minaccia della solitudine incombe sui più fragili-sottolinea-per questo organizziamo un Ferragosto che parli a tutti". - (PRIMAPRESS)