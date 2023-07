Colpo di Stato Niger: Borrell (Ue) chiede il rispetto del voto popolare a nome dell’Ecowas

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "L'Ue sostiene tutte le misure adottate da Ecowas (Comunità economica stati africani occidentali) come reazione al colpo di stato avvenuto in Niger e le appoggerà rapidamente e con decisione". Così in un tweet l'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell esprime la posizione dell'Unioone rispetto alle decisioni prese in merito alla situazione in Niger dall'organizzazione che rappre- senta 15 paesi dell'Africa occidentale. "E' importante che la volontà popolare espressa attraverso le elezioni -ha aggiunto Borrell venga rispettata". - (PRIMAPRESS)