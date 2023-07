Civitavecchia: Roberto Spada torna in carcere per aver violato “l’obbligo di soggiorno”

(PRIMAPRESS) - CIViTAVECCHIA - Roberto Spada, l'esponente del clan di Ostia "sorvegliato speciale con obbligo di dimora", torna in carcere per aver violato l'obbligo di soggiorno. Arrestato ieri notte dai carabinieri di Civitavecchia, mentre viaggiava in auto con la compagna. Questa mattina il trasferimento in carcere. Oggi 5 luglio la Corte di Cassazione dovrà esprimersi sul ricorso presentato da Spada, già condannato a 10 anni per associazione mafiosa e questa violazione non aiuterà ad alleggerire la sua posizione. - (PRIMAPRESS)