Cisgiordania: tre palestinesi uccisi in un raid dell’esercito israeliano. La visita sgradita alla spianata di Ben Gvir

(PRIMAPRESS) - CISGIORDANIA - Tre combattenti palestinesi sono stati uccisi la notte scorsa nel nord della Cisgiordania occupata durante un raid dell'esercito israeliano. Lo comunicano fonti palestinesi in un comunicato.L'esercito israeliano al momento non ha commentato l'accaduto. Intanto, gli Usa hanno espresso "preoccupazione per la visita provocatoria" di ieri del ministro della Sicurezza nazionale israeliano di estrema destra, Ben Gvir, alla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, contestata dalla Giordania e dal presidente palestinese Abu Mazen. - (PRIMAPRESS)