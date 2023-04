Circuito Misano: un pilota 46enne perde la vita durante una gara di Coppa Italia

(PRIMAPRESS) - MISANO (RIMINI) - Un pilota di 46 anni è morto in un incidente durante una gara motociclistica sul circuito di Misano, valevole per la Coppa Italia velocità. Fabrizio Giraudo è stato coinvolto in un contatto tra più moto al termine del primo giro di gara. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi. La gara è stata annullata.Sembra che un pilota si sia fermato a bordo circuito per un problema al motore.Una seconda moto non è riuscita a evitare il mezzo fermo e lo avrebbe spostato a centro pista dove stava sopraggiungendo Giraudo. - (PRIMAPRESS)