Circolazione auto storiche: tavolo tecnico in Campidoglio con i club Asi ‘Tartaruga’ e ‘La Manovella’

ROMA - Il nodo della circolazione dei veicoli storici nella Capitale verrà trattato in un tavolo tecnico in Campidoglio per discutere delle possibili deroghe alla circolazione. Si tratterà di stabilire se si potrà circolare all'interno della Zona a traffico limitato della Fascia Verde. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Mobilità di Roma, Giovanni Zannola, al termine di un incontro durante il quale sono state ascoltate federazioni e associazioni in rappresentanza degli appassionati. Per ASI è intervenuto il presidente Alberto Scuro insieme ai club federati "Scuderia Romana La Tartaruga" e "Circolo Romano La Manovella". All'incontro hanno anche partecipato gli esponenti degli altri Enti Certificatori come la FMI ed i Registri Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Il dibattito aperto sulla circolazione dei veicoli d'epoca era stato sollecitato dagli stessi club storici della Capitale con una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, invocando la protezione della cultura di veicoli di rilevanza storica.

Alla Giunta Capitolina viene chiesta una deroga nell'ambito dell'ordinanza sindacale che vieta la circolazione a Roma, ai mezzi più inquinanti, nella Zona a traffico limitato della Fascia verde, fino al 30 giugno. Il documento firmato dal sindaco Roberto Gualtieri, in vigore dal primo marzo scorso, impone limitazioni per le automobili a benzina fino a Euro 2, a gasolio fino a Euro 3 e per le moto fino a Euro 1. L'area in cui è vietato circolare, dal lunedì al sabato, confina con l'anello ferroviario e con il Grande raccordo anulare a nord est della città, tra via Flaminia e via Salaria, e a sud, tra via Ardeatina e via Appia Nuova.