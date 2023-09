Ciclone Brasile: 37 vittime nel Sud del paese. Dichiarato lo stato di calamità

(PRIMAPRESS) - BRASILE - È ancora parziale il numero di 37 vittime finora registrato per il ciclone che si è abbattuto nel sud del Brasile. Altre 9 persone risultano disperse. Lo riferiscono le autorità. Rio Grande do Sul, la regione più col pita con 36 vittime, ha dichiarato lo stato di calamità per far fronte alla "più grande tragedia naturale" ha detto il governatore, Leite. Il ciclone ha portato piogge torrenziali, grandinate e venti forti. Migliaia le persone sfollate. - (PRIMAPRESS)