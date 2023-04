Ciclismo: si rinnova l’accordo tra FCI e Istituto di credito sportivo per l’accesso al Mutuo Light 2.0

(PRIMAPRESS) - ROMA - Firmato accordo di rinnovo da Istituto di Credito Sportivo e Federazione Ciclistica Italiana, rispettivamente dal Presidente dell'ICS, Antonella Baldino e dal Presidente della FCI, Cordiano Dagnoni. Le società affiliate alla FCI, grazie al rinnovo del protocollo d’intesa di validità triennale, avranno la possibilità di accedere al Mutuo Light 2.0. ed ottenere finanziamenti agevolati, fino a un massimo di 60mila euro, per l’acquisto di attrezzatura sportiva e per l’ammodernamento dei propri impianti. Inoltre, attraverso il prodotto Top of The Sport, sarà possibile ottenere un finanziamento fino a 20 anni e a tasso completamente abbattuto, grazie all’intervento del Fondo dedicato alla contribuzione in conto interessi, per un importo massimo di 6 milioni di euro per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico dei centri sportivi. - (PRIMAPRESS)