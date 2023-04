CdM: attrazione investimenti, siccità e 3mila assunzioni in parte destinate alla sicurezza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il CdM ha approvato il Dl per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle Pubblica Amministrazione. Prevista l'istituzione dell'Unità di missione "attrazione e sblocco investimenti", presso il ministero delle Imprese e del made in Italy, per attrarre investimenti in Italia. Oltre 3mila assun- zioni, due terzi per forze dell'ordine. Via libera al Dl siccità con l'istituzione di una cabina di regia: iter più veloci per le infrastrutture idriche.Ok allo schema di decreto legislativo per completare rete Transeuropea trasporti. - (PRIMAPRESS)