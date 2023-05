Catanzaro: arrestato 20enne marocchino che ha picchiato la convivente minorenne per farla abortire

(PRIMAPRESS) - CATANZARO - Un ventenne è stato arrestato dai cara- binieri per maltrattamenti in famiglia e tentativo di procurato aborto. Il giovane avrebbe picchiato, anche con calci,la convivente minorenne,al culmine di una lite, per costringerla ad abortire provocandole lesioni per le quali la ragazza si è recata in ospedale. E' accaduto a Catanzaro. Per il ventenne, marocchino già noto alle forze dell'ordine, è stata disposta la misura cautelare ai domiciliari ma non è chiaro se alle dimissioni dall'ospedale della giovane donna farà ritorno nell'abitazione condivisa con il compagno. - (PRIMAPRESS)