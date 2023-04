Catania: uomo nel quartiere Librino si barrica in casa e spara in strada senza colpire nessuno

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Un uomo di 33 anni si è barricato nella sua casa a Catania e ha sparato in strada alcuni colpi di pistola, senza tuttavia colpire nessuno. Sul posto, nel popolare quartiere di Librino immediato l'intervento delle forze dell'ordine. La strada è stata chiusa al traffico e si spera nell'opera di mediazione degli agenti specializzati della polizia. L'uomo in passato era già stato denunciato per spaccio di stupefacenti. - (PRIMAPRESS)