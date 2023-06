Catania: un 52enne con precedenti investe e uccide volontariamente l’amica della moglie

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Arriva con un carico di precedenti il 52enne catanese che ha investito volontariamente moglie è un'amica settantenne uccisa dall'auto guidata dall'uomo. Gli investigatori non hanno trovato tracce di frenata e ipotizzano il gesto volontario. È stato lo stesso investitore a chiamare le forze dell'ordine che hanno constatato la morte dell'amica della moglie e il ferimento della moglie stessa con cui l'uomo aveva un rapporto tempestoso tant'è che gli era stato già intimato in precedenza di avere un comportamento non violento. Secondo la prima ricostruzione l'amica era sospettata di spingere la moglie dell'investitore a chiedere la separazione. - (PRIMAPRESS)