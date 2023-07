Catania: ancora voli bloccati per l’incendio divampato ieri notte all’aeroporto internazionale “Bellini”

(PRIMAPRESS) - CATANIA - È ancora interrotta questa mattina l'operatività dell'aeroporto di Catania dopo l'incendio divampato ieri notte al "Vincenzo Bellini". I Vigili del fuoco hanno spento l'incendio divampato nella parte inferiore dell'aerostazione ma definiscono la situazione "delicata" per assicurarsi che tutte le strutture siano in sicurezza per Lula completa operatività dei voli. La Sac, società di gestione dello scalo, ieri in serata aveva comunicato la sospensione dei voli fino alle 8 di questa mattina ma non è escluso che lo stop ai voli potrà essere prolungato per tutte le assicurazioni del caso. - (PRIMAPRESS)