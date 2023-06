Caso youtuber: concluso l’interrogatorio di garanzia di Di Pietro. Si attendono le perizie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è concluso l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto oggi davanti al Gip di Roma per Matteo Di Pietro il 20enne accusato di omicidio stradale in cui è rimasto vittima il piccolo Manuel di 5 anni. E'durato circa un'ora e mezza l'interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro,il 20enne agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale in seguito all'incidente in cui è morto un bimbo di cinque anni a Casal Palocco "E'una tragedia per tutti. Il mio assistito è distrutto. Sono due famiglie distrutte. In questa fase attendiamo l'esito delle consulenze tecniche disposte dalla Procura sui dispositivi sequestrati e sulla velocità del Suv" Così Antonella Benveduti, difensore di Di Pietro. Ma conteranno anche gli interrogatori degli altri ragazzi a bordo del veicolo al momento dell'impatto con la Smart guidata dalla mamma di Manuel. Dalle loro testimonianze sarebbe emersa l'esortazione a Di Pietro di rallentare. - (PRIMAPRESS)