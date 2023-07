Caso violenza figlio La Russa: oggi l’interrogatorio dell’amica che lo ha accusato di stupro

(PRIMAPRESS) - MILANO - È previsto per oggi l'interrogatorio da parte dei pm milanesi la ragazza che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato. Il suo racconto, insieme a quello di alcuni testimoni che hanno incontrato i due nella notte fra il 18 e il 19 maggio e all’analisi dei cellulari, puntano a chiarire la precisa di dinamica di quanto accaduto quella notte. Intanto proseguono le ricerche dell'amico (al momento non indagato) di Leonardo La Russa che, secondo quanto riferito dalla 22enne, avrebbe preso parte alla violenza. Non ancora identificato, si tratterebbe di uno dei Dj che quella sera hanno suonato all'Apophis Club di via Merlo, dove il figlio di La Russa e la giovane, ex compagni di scuola, si sarebbero incontrati per caso. Se venisse indagato anche lui, il reato di cui è accusato il figlio del presidente del Senato si aggraverebbe in "violenza sessuale di gruppo". - (PRIMAPRESS)