Caso Trump-Stormy Daniels: il Gran giurì si aggiorna. Ancora nessuna sentenza

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il Gran Giurì che si occupa del pagamento di Donald Trump alla pornostar Stormy Daniels si è aggiornato senza alcuna decisione su una possibile in- criminazione dell'ex presidente. Il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, sta indagando sul caso che vede Trump indagato per aver chiesto il silenzio della pornostar Stephanie Clifford, nota con il nome d'arte di Stormy Daniels, con un paga- mento di 130 mila dollari in nero dai fondi della campagna elettorale. - (PRIMAPRESS)