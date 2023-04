Caso Trump: oggi la sua comparizione davanti al Procuratore di Manhattan

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Oggi 4 Aprile Donald Trump si presenterà davanti al Procuratore Distrettuale di Manhattan a New York per rispondere alle accuse penali che lo hanno incriminato per frode. Si tratta del primo ex presidente della storia ad affrontare accuse che lo hanno portato davanti al tribunale scuotendo l'atmosfera delle primarie presidenziali ma anche di tutta la politica del paese.

L'umore di Trump è stato descritto lunedì da un consigliere come "provocatorio e concentrato", mentre guardava un'ampia copertura televisiva durante il suo volo di ritorno dalla sua nativa New York City dalla Florida. L'ex presidente è rimasto "sorprendentemente calmo", trascorrendo il fine settimana in Florida giocando a golf e rimuginando su come usarlo per potenziare la sua campagna, ha riferito la CNN domenica sera, dopo un atto d'accusa che ha colto lui e i suoi consiglieri "alla sprovvista".

Trump deve affrontare più di 30 capi d'accusa relativi a frodi commerciali, ha riferito la CNN. L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha indagato su Trump in relazione al suo presunto ruolo in uno schema di pagamento in denaro segreto e insabbiamento che coinvolge la star del cinema per adulti Stormy Daniels che risale alle elezioni presidenziali del 2016. Trump e i suoi alleati hanno già attaccato il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg e un discorso pubblicizzato martedì sera a Mar-a-Lago darà probabilmente a Trump maggiori opportunità di affermare di essere perseguitato politicamente. - (PRIMAPRESS)