Caso Santanchè: la scelta della ministra di riferire oggi in Parlamento sulle sue aziende

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi la ministra del Turismo, Daniela Santanchè dovrebbe riferire in Aula relativamente alla questione che sta agitando la maggioranza legata all'inchiesta che riguarda due sue aziende. Un programma di Rai 3, aveva fatto emergere accuse di pagamenti mancati ai fornitori, bilanci poco trasparenti, tfr a ex dipendenti ancora da riconoscere, incongruenze sulla cassa integrazione sollevando un vespaio. La ministra ha scelto di riferire in Aula. - (PRIMAPRESS)