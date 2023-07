Caso La Russa Jr. : i Pm di Milano hanno sequestrato lo smartphone ma non la sim del 21enne

(PRIMAPRESS) - MILANO - La procura di Milano ha disposto il sequestro del telefono in uso a Leonardo Apache La Russa, il figlio 21enne del presidente del Senato, indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia di una sua ex compagna del liceo. I Pm milanesi, da quanto si apprende da fonti qualificate,non hanno però se- questrato la sim del cellulare in quanto intestata una società che fa capo allo studio legale del senatore di Fratelli d'Italia.La consegna dello smartphone è avvenuta alla presenza del di- fensore, Adriano Bazzoni. - (PRIMAPRESS)