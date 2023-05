Cardiochirurgia: parte dall'ospedale Monaldi di Napoli la prima tappa di formazione del progetto 'Tour for Life'

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Parte dall'ospedale “Vincenzo Monaldi” di Napoli la prima tappa del progetto "Tour For Life", che arriva in Italia con l'obiettivo di promuovere la formazione degli operatori sanitari alle più recenti tecniche di cardiochirurgia e perfusione e fare esperienza con le più innovative tecnologie. Si tratta di un'iniziativa europea dell'azienda di tecnologia, soluzioni e servizi per la salute Medtronic.

“Tour for life è un esperienza, disegnata per e con i team clinici delle strutture ospedaliere con l'obiettivo di avvicinare tutti gli operatori sanitari alla formazione continua in cardiochirurgia e perfusione mettendo i pazienti al centro al fine di migliorare la qualità dell'assistenza.

“Formazione e innovazione sono i capisaldi su cui puntare per un ospedale sempre più all’avanguardia. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di investire in un ospedale che sappia coniugare sempre più nuove tecnologie e capitale umano”, è stato il commento di Anna Iervolino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

L’unità mobile "Tour For Life" presidierà l’ingresso dell’Ospedale “Vincenzo Monaldi” di Napoli. Durante le due giornate di formazione previste si sono svolte diverse attività ed esperienze, dalla formazione teorica e pratica per chirurghi e infermieri specializzati ai simulatori per replicare veri e propri interventi chirurgici. Gli specialisti hanno simulato interventi di sostituzione valvolare, riparazione chirurgica mitralica e tricuspidale, ablazione chirurgica con radiofrequenza e anastomosi coronarica.

L'obiettivo dell'iniziativa "Tour For Life" è di promuovere l'innovazione per la salute e avvicinare gli operatori sanitari alla formazione continua in cardiochirurgia e perfusione, contribuendo così a migliorare la qualità dell'assistenza ai pazienti. In Italia sono 1 milione le persone con malattie delle valvole cardiache, la prevalenza tra gli over 65 è di circa 12.5% e, nel 2040, potrebbe raggiungere il 33% a causa della longevità della popolazione.