Campobasso: oggi scuole chiuse dopo il sisma 4.6 nella notte. Il sindaco Gravina “Verificheremo le strutture”

CAMPOBASSO - Resteranno chiuse le scuole oggi 29 marzo a Campobasso (Molise) di magnitudo 4.6 con epicentro a Montagano. Il sindaco di Campobasso, Gravina, ha disposto oggi la chiusura di tutti i plessi scolastici e asili per consentire le verifiche alle strutture in seguito alla forte scossa sismica avvenuta nella notte. A Campobasso ha fatto sapere Gravina, impegnato nei vari sopralluoghi durante la notte,i Vigili del fuoco al momento non segnalano danni rilevanti a persone o cose.