(PRIMAPRESS) - ROMA - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, riceve oggi 21 giugno, in Campidoglio il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, in visita ufficiale in Italia. Alle ore 19, al termine dell’incontro, il Sindaco Gualtieri e il presidente del Brasile, rilasceranno delle dichiarazioni presso la Sala della Protomoteca. - (PRIMAPRESS)