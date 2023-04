Calcio, indagini stipendi: la Procura FIGC chiude le indagini. Violato il principio di lealtà sportiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - La procura della Figc ha chiuso le indagini sul filone dell'inchiesta che riguarda la 'manovra stipendi', i rapporti con alcuni agenti e partnership sospette della Juventus. L'avviso ha raggiunto ex dirigenti del club (fra cui l'ex presidente Andrea Agnelli), ma non i calciatori. La contestazione riguarda la violazione del principio di lealtà sportiva. La società, in una nota, risponde di aver "operato nel pieno rispetto della lealtà sportiva", come illustrato nella relazione finanziaria. - (PRIMAPRESS)