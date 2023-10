Caivano: spari su baracche del campo nomadi. Nove i bossoli rinvenuti dai Carabinieri che indagano

(PRIMAPRESS) - CAIVANO (NAPOLI) - Spari contro il campo nomadi sulla strada provinciale Cinquevie, a Caivano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire la matrice e risalire ai responsabili. Esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Trovati e sequestrati 9 bossoli calibro 9 vicino l'ingresso del campo. Due proiettili hanno colpito il muro di cinta del campo 3 in un modulo abitativo occupato da una famiglia e un altro ha forato un modulo dove in quel momento non c'era nessuno. - (PRIMAPRESS)