Caivano: notte di spari al Parco Verde. Don Patriciello: “A volto coperto sparando all’impazzata”

(PRIMAPRESS) - CAIVANO - Una notte di spari al Parco Verde di Caivano non con l'obiettivo di uccidere ma di sfidare la narrazione dello "Stato che c'è". A denunciare sui social la notte agitata dai colpi di armi è don Patriciello, il parroco che nei giorni scorsi si era incontrato con la premier Meloni chiedendo di non abbandonare le cittadine come Caivano al loro destino fragile. "In sella alle moto,sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Sfrecciano per i viali sparando all'impazzata. E' il terrore. Le stese fanno paura, può morire chiunque", scrive il parroco. E' accaduto poco prima di mezzanotte, nel Comune dove di recente sono state stuprate le due ragazzine che hanno suscitato l'indignazione della parte sana del Paese. Il prete non risparmia chi ha criticato il blitz delle forze dell'ordine "Vergognatevi,venite voi a Caivano!". Ma al di là dell'indignazione resta, peró, l'inefficacia di operazioni spot. - (PRIMAPRESS)