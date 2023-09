Caivano: maxi operazione con sequestro di armi. Meloni: “Basta zone franche”

(PRIMAPRESS) - CAIVANO (NAPOLI) - "Oggi è iniziata l'operazione di bonifica del Parco Verde di Caivano". Lo scrive la premier Meloni sulla piattaforma X poche ore dopo la maxi operazione interforze che ha portato al sequestro di armi in diversi rifugi della criminalità. Grazie alle forze dell'ordine - prosegue- e questo "è solo l'inizio del lungo percorso che il Governo si è impegnato a fare per ripristinare legalità e sicurezza e far sentire forte la presenza dello Stato ai cittadini". "Gettare le basi per la ricostruzione sociale e la rinascita del territorio", prosegue, e "spediti e senza esitazioni contro la criminalità, basta zone franche". - (PRIMAPRESS)