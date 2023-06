Cagliari: incontro in regione per il futuro delle miniere di Genna Tres Montis. Protesta dei minatori a 600 metri di profondità

(PRIMAPRESS) - SARDEGNA - Continua l'occupazione della miniera nei pressi di Cagliari dove i 34 minatori della protesta sono rimasti asserragliati a 600 metri di profondità nel cuore della terra a Silius. Le maestranze dei due pozzi nella miniera di Genna Tres Montis a Silius, a sud del capoluogo sard, chiedono garanzie per il loro futuro occupazionale, il pagamento dell'ultima mensilità arretrata e lo stop all'ipotesi di trasferimento a 200 km di distanza dal sito estrattivo. C'è dunque, attesa per l'incontro in Regione, a cui partecipano la società di gestione Igea e la Mineraria Gerrei. - (PRIMAPRESS)