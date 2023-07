Brindisi: completate le visite mediche per i 299 migranti ora ospitati nell’ex magazzino Montedison

(PRIMAPRESS) - BRINDISI - Sono stati eseguiti i controlli sanitari sui 299 migranti sbarcati nel primo pomeriggio a Brindisi dalla nave Ong Open Arms. I migranti, fra cui ci sono 84 minori, 5 dei quali non accompagnati, sono stati recuperati in sei missioni di salvataggio nel Mediterraneo. Dopo le visite mediche sono stati accolti tempora- neamente nel gran magazzino ex-Montedison. I minori saranno trasferiti in strutture già individuate nel Sud Italia. Lo sbarco nel porto pugliese era stato deciso dal ministero dell'Interno. - (PRIMAPRESS)