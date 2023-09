Brandizzo: nel registro degli indagati 4 dirigenti Sigifer, l’azienda degli operai morti

(PRIMAPRESS) - BRANDIZZO (TORINO) - Sale a 6 il numero degli indagati per la tragedia ferroviaria di Brandizzo (Torino) nella quale sono morti 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari nella notte tra il 30 e 31 agosto. Iscritti nel registro degli indagati anche 4 dirigenti della Sigifer, azienda di Borgo Vercelli per la quale lavo- ravano le vittime. Anche per loro l'ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario. Finora, gli indagati erano il tecnico di Rfi e il caposquadra della Sigifer. - (PRIMAPRESS)